Deniz Seki üç konsere 1.2 milyon TL alacak !

5 Haziran’da cezaevinden çıkacak olan Deniz Seki’nin, 1 milyon 200 bin TL’ye The Savoy Otel’de üç gece sahne alacağı iddia edildi

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 2.5 yıldır yattığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 5 Haziran’da tahliye olmaya hazırlanan Deniz Seki’ye iş teklifleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 20 konserlik bir anlaşma imzalayan ve karşılığında 2 milyon 400 bin TL’yi peşin aldığı konuşulan şarkıcının, bu kez Kıbrıs The Savoy Otel’le 1 milyon 200 bin TL karşılığında, üç konser için anlaştığı iddia edildi.

Tahliye olduktan sonra nişanlısı Faruk Salman’la tatile çıkacak olan Seki, ilk konserini Ramazan Bayramı’nın birinci günü verecek. Ardından Kurban Bayramı’nda sahneye çıkacak olan şarkıcı, diğer konserini ise iki bayram arası, tarafların belirlediği bir günde verecek. Seki’ye ayrıca söyleşi, reklam ve oyunculuk tekliflerinin geldiği de öğrenildi.