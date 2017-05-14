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  3. 14 Mayıs 2017 11:29

Deniz Seki'den 2.4 milyon TL'lik anlaşma

5 haziranda cezaevinden çıkacak olan Deniz Seki, 20 konserlik bir anlaşma yaptı.

Deniz Seki'den 2.4 milyon TL'lik anlaşma
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2.5 yıldır yattığı Bakırköy Kadın cezaevi'nden 5 Haziran'da çıkacak olan popçu Deniz Seki şimdiden 20 konserlik bir anlaşma yaptı.
 
Ünlü şarkıcı Deniz Seki 'Kirli Kedi' adlı organizasyon şirketinden 2 ay önce teklif aldı.

2.4 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA
 
Nişanlısı Faruk Salman'ın aracı olduğu teklif şuydu:
 
''Cezaevinden çıktıktan sonra vereceğiniz konserleri organize etmek istiyoruz. Şimdiden 20 konserlik bir anlaşma yapalım. Fiyatı siz belirleyin, kabul edeceğiz.''

 Deniz Seki ile kendisini her hafta ziyaret eden nişanlısı Faruk Salman konser başına 120 bin TL istedi.
 
Organizasyon şirketi rakamı kabul etti. 20 konserin parası 2 milyon 400 bin lirayı peşin olarak popçunun hesabına yatırdı.
 
Deniz Seki'ye konserin yanısıra AVM'lerde söyleşi, Reklam, dizi ve sinema teklifi yağıyor.
 
Faruk Salman ''Deniz cezaevinden çıktıktan sonra on gün tatile gideceğiz. Dönüşte hepsini değerlendireceğiz'' dedi.  

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cezaevi , hapishane , konser , deniz seki , faruk salman