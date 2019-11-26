Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Deniz Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serdar Seki, hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serdar Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programının ulaştığı Deniz Seki, 'Lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm' açıklamasını yaptı.

Yoğun bakımda bir gün kaldıktan sonra normal odaya alınan Serdar Seki'nin sağlık durumu hakkında ilk bilgi geldi. Ağabeyinin iyi olduğunu söyleyen Serkan Seki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada;

"Bugün çok fazla telefon ve mesaj trafiğinden dolayı tek tek cevap veremiyorum. İlginiz için teşekkürler, ameliyat olan ağabeyim. Tesadüfen fark edilen bir şey, çok şükür ameliyatı da başarılı geçti. Doğal olarak bir gün yoğun bakımda kaldı. Bugün itibariyle de normal odaya geçti. O da herkese çok teşekkür ediyor" dedi.