Deniz Seki'nin paylaşımına yorum yağdı

Şarkıcı Deniz Seki, Instagram hesabı üzerinden eski yıllara ait fotoğraf paylaşma gününü boş geçmedi ve yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Seki'nin paylaşımına 'Ekrem İmamoğlu mu?' yorumları yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda şarkı söylerken sahneden düştüğü videosu ile gündemde olan Deniz Seki, bu görüntülerin reklam olduğu yönündeki iddiaları reddetmiş ve bu söylentileri çıkaranları da eleştirmişti. Başarılı şarkıcı, aile üyelerinin rahatsızlıkları nedeniyle yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktıktan sonra şimdilerde Instagram hesabından keyifli paylaşımlara imza atıyor.

Seki, bu defa da bir TBT ile takipçilerinin karşısına çıktı. Meslektaşı Emel Müftüoğlu ile birlikte görüldüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Deniz Seki’nin bu karesine son derece ilginç yorumlar yapıldı.

EKREM İMAMOĞLU’NA BENZETTİLER

Deniz Seki’nin, ‘Güne bir #tbt ile başlayalım o zaman’ notuyla paylaştığı fotoğrafa pek çok takipçisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili notlar düştü. Seki’nin paylaştığı fotoğraftaki erkeği pek çok yorumcu İmamoğlu’na benzetti. Birkaç yorumcu ise fotoğraftaki erkeğin usta oyuncu Yalçın Menteş olabileceğini iddia etti.

İşte dikkat çeken o yorumlar:

“Arkadaki Ekrem İmamoğlu mu?”

“Arkadaki Ekrem İmamoğlu olabilir mi?”

“Arkanızdaki Ekrem İmamoğlu mu?”

“Erkek Ekrem İmamoğlu’na benziyor Deniz Hanım, sevgiler”

“Arkadaki İmamoğlu mu?”