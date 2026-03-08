  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefteki ünlü şarkıcı kendini böyle savundu

Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefte olan Çelik kendini böyle savundu

Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefte olan Çelik kendini böyle savundu
Güncelleme:

Hatay’daki depremzede vatandaşların borçlarının yazılığı olduğu veresiye defterlerini kapatırken kameralara görüntü veren ünlü şarkıcı Çelik eleştiri yağmurlarına Bakara suresindeki bir ayet ile yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Çelik, Ramazan ayı vesilesiyle depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da bakkal ve marketleri tek tek ziyaret ederek veresiye defterlerinde kayıtlı olan vatandaşların borçlarını ödedi.

Çelik birçok depremzede ailenin borcunu silerken bu anlara dair görüntülerin sosyal medya hesabından yayınlaması ise büyük tepki çekti.

"Gizli-Açık Fark Etmez, Mühim Olan Niyet"

Yardımlaşma anlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Çelik, bazı takipçilerinden gelen "neden göstere göstere yapıyorsun?" eleştirilerine sessiz kalmadı. Bakara Suresi 274. ayeti işaret ederek bir açıklama yapan sanatçı, infakın gizli veya açık olmasının ötesinde, asıl amacın "teşvik edici olmak" olduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında, "Sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra yapılan yorumları boş ve gereksiz görüyorum" ifadelerini kullandı.

Eleştirilere Sert Çıkış

Yardım hareketini sadece bir finansal destek olarak değil, toplumsal bir dayanışma çağrısı olarak gördüğünü vurgulayan Çelik, kulaktan dolma bilgilerle yargılamada bulunan kitleye de tepki gösterdi. Sanatçı, kendi sorumluluğunu yerine getirdiğini ve toplumsal yardımlaşmaya dair "teşvik" misyonunun arkasında durduğunu net bir dille ifade etti.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü!
Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü!
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!
''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor!
Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor!
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Etiketler çelik hatay deprem depremzede depremzedeler veresiye veresiye defteri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! Satın aldığı otomobille eve dönerken hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı otomobille eve dönerken hayatının şokunu yaşadı! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu! Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu! Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı Manisa’da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi Manisa’da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!'' Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!''