Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefte olan Çelik kendini böyle savundu

Hatay’daki depremzede vatandaşların borçlarının yazılığı olduğu veresiye defterlerini kapatırken kameralara görüntü veren ünlü şarkıcı Çelik eleştiri yağmurlarına Bakara suresindeki bir ayet ile yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Çelik, Ramazan ayı vesilesiyle depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da bakkal ve marketleri tek tek ziyaret ederek veresiye defterlerinde kayıtlı olan vatandaşların borçlarını ödedi.

Çelik birçok depremzede ailenin borcunu silerken bu anlara dair görüntülerin sosyal medya hesabından yayınlaması ise büyük tepki çekti.

"Gizli-Açık Fark Etmez, Mühim Olan Niyet"

Yardımlaşma anlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Çelik, bazı takipçilerinden gelen "neden göstere göstere yapıyorsun?" eleştirilerine sessiz kalmadı. Bakara Suresi 274. ayeti işaret ederek bir açıklama yapan sanatçı, infakın gizli veya açık olmasının ötesinde, asıl amacın "teşvik edici olmak" olduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında, "Sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra yapılan yorumları boş ve gereksiz görüyorum" ifadelerini kullandı.

Eleştirilere Sert Çıkış

Yardım hareketini sadece bir finansal destek olarak değil, toplumsal bir dayanışma çağrısı olarak gördüğünü vurgulayan Çelik, kulaktan dolma bilgilerle yargılamada bulunan kitleye de tepki gösterdi. Sanatçı, kendi sorumluluğunu yerine getirdiğini ve toplumsal yardımlaşmaya dair "teşvik" misyonunun arkasında durduğunu net bir dille ifade etti.