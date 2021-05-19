Deren Talu minicik şortuyla sosyal medyayı salladı

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, ev halini paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Neredeyse her paylaşımı ilgi odağı olan Talu, son olarak ev halini takipçileriyle paylaştı. Makyajsız olarak ayna karşısında fotoğraf çeken Talu'nun minicik şortuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

"SENİNLE AŞK DOLU BİR YIL"

Geçtiğimiz haftalarda da yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Baran Tınaz ile Çeşme'ye giden Deren Talu, tatilde sevgilisiyle verdiği pozu "Seninle aşk dolu bir yıl" notuyla paylaşmıştı.