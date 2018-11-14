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  3. 14 Kasım 2018 16:44

Derin dekoltesiyle alınmamıştı... Türkiye doğumluymuş

Derin dekolteli kıyafeti nedeniyle müzeye alınmayan modelin Türkiye doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Derin dekoltesiyle alınmamıştı... Türkiye doğumluymuş
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Derin dekolteli kıyafeti nedeniyle Louvre Müzesi’ne alınmayan Avustralyalı model Nesha Syeh'in, Türkiye doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in, "Türkiye Doğumluymuş Meğer..." başlıklı yazısı şöyle:
"Sanatın başkenti Paris’te, Avustralyalı bir model olan Nesha Syeh, gördüğünüz bu kıyafetle Louvre Müzesi’ne alınmamış.

Tüm dünyada haber oldu bu mesele ve burası hariç her yerde ‘Türkiye doğumlu Avustralyalı manken’ diye yazıldı.

O kısmı geçip, bir başka noktaya bakalım: Çıplaklık ve özgürlük arasında fazlasıyla ilişki kuran bir ülke olduğumuz için şaşırdık bir miktar Fransa’da olana.

Aslında yan yana gelebilen kavramların uyumu ya da anlamı konusunda hepimize ders olmalı bu uygulama.

Laiklik deyince aklına sadece içki içme özgürlüğü gelenlerle, ne kadar çıplak o kadar özgür kafasında olanlardan pek bir farkı yok aslında..."

Milliyet

dekolte , türkiye , model
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