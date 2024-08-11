Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum''

Bir süre önce yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "sizi yanıltıyorlar" diyerek seslenen cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Derin Mermerci bu sefer de yeni bir video paylaşarak Erdoğan çiftine "Sizden merhamet dileniyorum" diyerek seslendi.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Derin Mermerci, kabul edilen sokak hayvanları yasasına geçen günlerde tepki göstermişti. "Allah'a havale ediyorum" diyen Mermerci ardından da sosyal medyadan yayınladığı bir video mesaj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a "sizi yanıltıyorlar" demişti.

Mermerci, kabul edilen sokak hayvanları yasası içi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından tepki göstermiş, "O kadar garip bir süreçten geçiyoruz ki... Yakın arkadaşlarım bana kızıyor, 'Kendini bu kadar ortaya atma' diyorlar. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' diyenlere inat korkulacak bir şey yok. Emlak, gelir, değerli konut vergimi fazlasıyla veren biri olarak alnım açık. Bu yol, yol değil. Allah'ın verdiği canı kastetmek yol değil. Kızlarım ve erkek arkadaşımla mama dağıttık. ,çime bir kötülük düştü. Gittik, 5 dakika sonra mama kapları yoktu. Kap çalan bir ülke olduk. Bundan sonrasını Allah'a havale ediyorum. Rahman ve rahim olan adıyla tek sana güveniyorum" demişti.

Mermerci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Hanım'a ikinci kez seslendi. Paylaştığı videoda güneş gözlüğü takan Mermerci, "Günlerdir izlediğim videolardan, ağlamaktan gözlerim açılmıyor" dedi.

"Bu videoları görmemişsinizdir" diyen Mermerci "Bir anne, bir kadın ve sizin yönettiğiniz bu ülkenin bir vatandaşı olarak sizden merhamet dileniyorum" dedi.