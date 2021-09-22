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Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı

İstanbul gecelerinde görüntülenen Deren Talu, kameraları görünce arkadaşlarıyla sıkış sıkış bindikleri taksiyle uzaklaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Derin Talu kısa süre önce 18 yaşına girmiş ve yeni yaşını alkol içerken çekilen bir pozuyla kutlamıştı.

18 yaşına giren Defne Samyeli'in kızı Derin Talu şu sıralar sık sık gecelerde görüntüleniyor. Son olarak bir gece mekan çıkışında görüntülenen Talu'nun arkadaşları basına küfürler yağdırmıştı. Talu bu sefer de eğlence çıkışı bir taksiye arkadaşlarıyla binmeye çalışırken görüntülendi.

Derin Talu'nun taksinin önüne arkadaşının kucağına oturmaya çalışırken çekildiği anlar olay oldu.

 

Etiketler Derin Talu taksi kucak kucağa sıkış sıkışık
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