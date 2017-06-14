''Derya Şensoy, sevgilimi kullandı''

Seren Serengil, sunucusu olduğu 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programında, oyuncu Derya Şensoy'la ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Yakışıklı oyuncunun, Derya Şensoy’un arkadaşlarıyla olan yakınlığından rahatsız olduğu söylenmişti. Daha sonra ise ayrılık nedeni olarak Sarp Levendoğlu’nun kolundaki Birce dövmesini sildirmemesi gösterilmişti. Seren Serengil ise star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında ayrılık hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SEVGİLİMİ KULLANARAK SARP'I KISKANDIRMAK İSTEMİŞ"



Ünlü sunucu, "Derya Şensoy, Özay’ın Bodrum’da sahne aldığı mekana sakallı bir gençle gelmiş ve aşırı alkollü şekilde sahneye çıkıp şarkı söylemeye başlamış. Bu arada yaptığı her şeyi bir yandan videoya çekiyormuş. Aynı zamanda geceye ait çok sayıda da fotoğraf çekmiş. Ne ilginçtir ki bunların hepsini sevgilim Özay’ı etiketleyerek paylaşmış. Belli ki sevgilim Özay’ı kullanarak Sarp Levendoğlu’nu kıskandırmak istedi. Özay’dan duyduğum kadarıyla bunda da başarılı olmuş; çünkü Sarp Levendoğlu gecenin ilerleyen saatlerinde Özay’ın sahne aldığı mekana gelmiş ve kızı kolundan tutup götürmüş" ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜN VE KIRGINIM"



Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy ayrılığın gerçek nedenine dair flaş bir iddia ortaya atan Serengil, Derya Şensoy’un yaptıklarından dolayı son derece üzgün ve kızgın olduğunu belirtirken, başına ilk defa böyle bir şey gelmiş olmasının şaşkınlığını yaşadığını söyledi.