Despina Vandi Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı

Çeşme’de konser vermesi beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Türk Bayrağı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimleri olduğu için sahneye çıkmadı.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen yardım gecesinde sahne alması planlanan Despina Vandi, Atatürk fotoğrafları sebebiyle sahneye çıkmayı reddetti ve konseri iptal etti.

Söz konusu olayın ardından Vandi’ye tepki gösteren yurttaşlar koro ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Daha sonra konser alanına gelen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bir açıklama yaptı.

Denizli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu bir yardım konseri. Burada belediyenin hiçbir menfaati yok. Bu çocuklar ve eğitim için verilen bir konser. Türk Eğitim Vakfı yetkilileri bize sahnede Despina Vandi’ye yer vermek istediklerini söylediler. Biz belediye olarak elimizden geldiğince destek olduk. Daha sonra sahneye çıkmadığını, Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin inmesini istediğini söylediler. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik. Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi diliyorum ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede bir ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur. Ben hanımefendi adına utanıyorum.”

Despina Vandi'den skandal açıklama

Geçtiğimiz dakikalarda, Despina Vandi'den konuya dair hadsizliği ikiye katlayan bir açıklama geldi.

Vandi, "Bugün için planlanan konserimde bulunarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, etkinliğe yandaş ve mutabakat dışı siyasi bir anlam yükleyerek konser niteliğini değiştirmeye tek taraflı olarak karar veren Türk Eğitim Vakfı'nın kusuru nedeniyle söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm." açıklamasında bulundu.

"Konser için çok heyecanlıyım" demişti

Haftalar önce duyurusu ve reklamı yapılan konser için sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı "Çesme'de Türkiye Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak konserim için çok heyecanlıyım. Amacımız Türk Eğitim Vakfı'na destek vermek! Hepinizi orada görmeyi umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.