Devlerin Aşkı Betül Demir’i Peri’ye döndürdü

Düzenlemesini başarılı aranjör Emirhan Cengiz’in yaptığı şarkının klibini ödüllü yönetmen Murad Küçük çekti. Filmlere konu olan gerçek aşk hikayesi Ali ve Nino anısına yapılmış olan ünlü dev heykeller eşliğinde çekilen klipte Demir, senaryo gereği 300 yıllık botanik bahçede orman perisini canlandırdı. Stil danışmanı Ceylan Atınç’ la birlikte Şarkısı için imaj tazeleyen Betül Demir; “90’lı yıllarda bu şarkıya aşıktım, devlerin aşkı bana hem kariyerimde hem de özel hayatımda dev şans getirecek.” dedi.