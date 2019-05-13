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  3. 13 Mayıs 2019 13:48

Devlerin Aşkı Betül Demir’i Peri’ye döndürdü

Betül Demir, DMC’nin Aşkın Tuna için hazırladığı saygı albümünde yorumladığı Devlerin Aşkı Büyük Olur şarkısına 3 gün boyunca Gürcistan’da klip çekti.

Devlerin Aşkı Betül Demir’i Peri’ye döndürdü
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Düzenlemesini başarılı aranjör Emirhan Cengiz’in yaptığı şarkının klibini ödüllü yönetmen Murad Küçük çekti. Filmlere konu olan gerçek aşk hikayesi Ali ve Nino anısına yapılmış olan ünlü dev heykeller eşliğinde çekilen klipte Demir, senaryo gereği 300 yıllık botanik bahçede orman perisini canlandırdı. Stil danışmanı Ceylan Atınç’ la birlikte Şarkısı için imaj tazeleyen Betül Demir; “90’lı yıllarda bu şarkıya aşıktım, devlerin aşkı bana hem kariyerimde hem de özel hayatımda dev şans getirecek.” dedi.

betül demir
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