Devlet Tiyatroları oyuncusu Vedat Özkök hayatını kaybetti

Emekli Devlet Tiyatroları oyuncusu Vedat Özkök, 80 yaşında hayatını kaybetti.

"Korkma", "My Fair Lady" ve "Osmancık" adlı tiyatro uyarlamalarıyla tanınan emekli Devlet Tiyatroları oyuncusu Vedat Özkök, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Özkök'ün ölüm haberi Devlet Tiyatroları'nin resmi Twitter hesabından, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un mesajıyla duyuruldu. Paylaşımda "Türk tiyatrosunun değerli ismi, emekli sanatçılarımızdan Vedat Özkök'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" denildi.