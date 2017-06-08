DiCaprio'dan Türkiye paylaşımı

Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, Instagram sayfasında Esat Sungur'un çektiği orman fotoğrafını paylaştı.

Amerikalı ünlü aktör Leonardo DiCaprio kendi Instagram sayfasında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Basın Büro Sorumlusu Esat Sungur'un çektiği ve bir yarışmada ödül de alan orman fotoğrafı paylaştı.





Birleşmiş Milletler Çevre ve Barış Elçisi olan ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) 2015 yılında ortaklaşa düzenlediği '4 Mevsim Türkiye Ormanları' konulu yarışmada mansiyon ödülü alan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Basın Büro Sorumlusu Esat Sungur'un, Manisa'nın Demirci ormanlarında çektiği bir fotoğrafı resmi Instagram sayfasında paylaştı. Çevreci kimliği ile bilinen, ABD'nin kısa süre önce Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle Başkan Donald Trump'a tepki gösterenler arasında yer alan DiCaprio, fotoğrafın altına şunları yazdı:



"Ormanlar, çevre, ekonomi ve topluma, hepsine aynı anda fayda sağlar. Orman idaresi sadece iklim değişikliği ile değil ayrıca su kalitesinin iyileştirilmesi, biyolojik çeşitlilik, haşere mücadele, istihdam ve turizm gibi konularda da çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, devlete ait orman çalışanlarının eğitilmesi de dahil olmak üzere kapsamlı karbon ölçümlerinin yeni bir sistemle alınması yoluyla Türkiye 'nin orman yönetimini geliştirmek için çalışmaktadır."