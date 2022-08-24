Didem Arslan Yılmaz'dan canlı yayında ilginç sözler! Konuğunun kıyafetini beğenmeyince...

Show TV'de ''Vazgeçme'' adlı programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında kıyafetini beğenmediği konuğuna demediğini bırakmadı.

Uzun zamandır Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının önceki gün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Konuğun kıyafetini beğenmeyen Yılmaz, demediğini bırakmadı.

"DİSKO KIYAFETİ GİBİ GELMİŞSİN, MÜDAHALE EDİN"

Günlerdir kayıp olan genç bir kadını bulmaya çalışan Didem Arslan Yılmaz, Cesur isimli bir kişiyi canlı yayına çıkardı. Anons ettiği adamın parlak işlemeli kıyafetini gören Yılmaz, eleştirmeden duramadı. Kıyafeti beğenmeyerek ekibini uyaran ünlü isim, "Cesur ne giydin böyle? Bu nasıl bir kıyafet? Yanar döner... Disko kıyafeti gibi gelmişsin. Bu ne ya arkadaşlar? Bir daha müdahale edin bu kıyafete. Allah Allah çok enteresan. Cebinde parlak bir şey var çok ilginç. Ne yazıyor orada ne deseni var? Ben böyle taşlı kıyafetler giymiyorum. Ne bu sahne kıyafeti mi? Ben de bile bu taş yok. Şıkmış ben severim böyle şeyler. Çok ilginç bir adam ya" dedi.

Didem Arslan Yılmaz'ın söyledikleri karşısında şaşıran adam ise "Bu benim diskoya gittiğim kıyafetler" karşılığını verdi.