Didem Soydan ''flört yaşı'' itirafıyla olay oldu

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı ''flört yaşı'' itirafıyla gündem oldu.

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. Kendine has tarzıyla çok konuşulan Didem Soydan, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olmayı başarıyor.

Soydan şimdi de yaptığı 'flört yaşı' açıklamasıyla konuşuldu.

Flörtlerinin yaş aralığını açıklayan ünlü manken şaşırttı. "Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım: