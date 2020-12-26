Didem Soydan isyan etti: ''Yalan haber DNA'nıza işlemiş!''

Sabah gazetesinin Köy Okulları Yardım Projesi tarafından 700 öğrenci için toplanan tabletleri Ebru Şallı'nın gönderdiği haberine, kendisi de projede yer alan Didem Soydan'dan tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Didem Soydan, Sabah gazetesinin bilerek yalan haber yaptığını belirterek şöyle dedi:

- Sabah gazetesinin yaptığı yalan haber üzerine Köy Okulları Yardım Projesi'nin açıklaması aşağıdadır. Sabah gazetesi bilerek yalan haber yapmak sizlerin dnasina işlemiş bunu biliyoruz ama bizzat kampanyanın başında biri olarak sizi mecburen düzeltmek durumundayım.

- Sabah gazetesi yalanından bahsediyorum. Tek başına bir yere yalakalanmadan, önemli biri ile bağlantısı olmadan sadece düzgünlük ve iyilikle yapılan bir projeyi duyurmaya? Ödünüz kopuyor di mi ? @Sabah"

Köy Okuları Yardım Projesi Derneği de yaptığı açıklamada Ebru Şallı'nın kampanyayı sosyal medya hesaplarından duyurduğunu ancak tabletlerin yardım severler tarafından temin edildiğini belirtti.