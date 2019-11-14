  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 14 Kasım 2019 19:15

Dilan Çiçek Deniz’den cesur paylaşım

Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanan ve geçen sezon diziden ayrılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Dilan Çiçek Deniz’den cesur paylaşım
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra hem güzelliğiyle hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Çukur dizisinin kadrosundan geçtiğimiz sezon ayrılan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam bir davette görüntülendi.

Güzel oyuncu, stiliyle adeta davete damga vurdu. Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Dilan Çiçek Deniz, yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

HESABINDAN DA PAYLAŞTI

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geceden fotoğraflar da yayınlayan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede yüz binlerce beğeni almayı başardı.

Deniz'in sevenleri, fotoğrafın altına binlerce güzel yorum da yapmayı ihmal etmedi.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
paylaşım , dilan çiçek deniz , dantelli sutyen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM