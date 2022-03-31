  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Dilan Çiçek Deniz’in Kiracı dizisindeki partneri belli oldu

Dilan Çiçek Deniz’in Kiracı dizisindeki partneri belli oldu

Dilan Çiçek Deniz’in Kiracı dizisindeki partneri belli oldu

Dilan Çiçek Deniz geçen günlerde başarılı yapımcılarımızdan Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Kiracı dizisinde partneri belli oldu.

Dilan Çiçek Deniz geçen günlerde başarılı yapımcılarımızdan Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Kiracı dizisiyle el sıkışmıştı. Deniz’in partneri için de Serkay Tütüncü’yle görüşülüyordu. Ünlü oyuncunun Hayaller ve Hayatlar dizisindeki iş programına göre dizide oynayıp oynamayacağı belli olacaktı. Son gelen haberlere göre iş programı ayarlandı ve Tütüncü “Kiracı”nın kadrosuna katıldı.

Pazar günü sete çıkacak olan diziyi Nermin Yıldırım yazıyor, Yusuf Pirhasan ise yönetecek. Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın da özel bir karaktere hayat vereceği dizi güçlü oyuncu kadrosuyla iddiasını konuşturacak. FOX’ta ekrana gelecek dizide Melisa Döngel, Ruhi Sarı, Özlem Tokaslan, Rüçhan Çalışkur, Beyti Engin, Umut Kurt, Deniz Cengiz, İncinur Daşdemir gibi başarılı oyuncular da rol alacak.

Etiketler Dilan Çiçek Deniz Dilan Çiçek Deniz kiracı dizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriyeli sığınmacı ''Sizi ülkenize göndereceğiz" diyen Özdağ'a bu yanıtı verdi
İYİ Parti'de ''Koray Aydın'' depreminin perde arkası ortaya çıktı
Oryantal Asena makyajsız halini paylaştı gören tanıyamadı
Canlı yayına bağlanan Suriyeli Müge Anlı'yı çıldırttı: ''Gidip ülkeni korusaydın!''
Pencereleri kapatın, sokağa çıkmayın Uzmanlar en riskli grubu açıkladı
Petrolde rüzgar tersine döndü! Motorine bir indirim daha geldi
Asgari ücrete ek zamda Erdoğan'dan sonra Bakan'dan da olumsuz açıklama
İnternet zammının oranı belli oldu! Yazmaya elimiz gitmedi
Survivor adasına sürpriz veda! Acun'un gözbebeğiydi elendi
AREA'nın son seçim anketinde Erdoğan'ı da muhalefeti de şaşırtacak sonuçlar