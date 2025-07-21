Dilan Çıtak'dan ''gay barda erotik dans'' iddialarına sert yanıt

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın bir gay barda dans ettiğine yönelik iddialara dair sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında Dilan Çıtak'tan çok sert bir açıklama geldi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak'a ait olduğu bir video görüntü dün akşam saatlerinde sosyal medyada olay oldu.

Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirten Dilan Çıtak, "Linç bir refleks, cehalet bulaşıcı" diyerek tepki gösteren Çıtak, yalan haber ve hakaret edenlere karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Bir sosyal medya hesabından "Dilan Çıtak gay barda dans ederken görüntülendi" başlığıyla yapılan video paylaşımda bir kadının bir gece kulübünde erotik bir kıyafetle dans ettiği anlar yer aldı.

Hakkında çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veren Dilan Çıtak, videodaki kişinin kendisi olmadığını belirtti ve çıkan haberlere sert tepki gösterdi.

Videodaki kişinin kendisi olmadığını net bir dille ifade eden Çıtak yalan haber ve hakaret edenlere karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

İddiaları “asparagas” olarak niteleyen Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede linç bir refleks, cehalet bulaşıcı. Neyin ne olduğunu anlamaya gerek duymadan saldırmak için tetikte bekleyen bir tayfa… Sizi tanıyorum; zamanında da anlamadan kötü kız ilan edenler sizdiniz. Çünkü bu ülkede doğru olmanın bir önemi yok, hedef olman yetiyor.”

Çıtak ayrıca, videoda yer alan genç kızın kendisine ulaştığını ve durumu açıklığa kavuşturduğunu da takipçileriyle paylaştı.

İddiaların ardından öfkesi dinmeyen Dilan Çıtak, konuyla ilgili videolu açıklamalar da yayınladı. Kendisini hedef gösteren kişilere ve asılsız haberleri yayan sosyal medya hesaplarına tepki gösteren sanatçı, özel hayatının bu şekilde manipüle edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.