Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, babasıyla geçmişte yaşadığı para krizini ilk kez anlattı. 18 yaşındayken annesinin iflası üzerine Tatlıses'ten maddi yardım istediğini belirten Çıtak, babasından "Sen istenmeyen çocuktun" yanıtını aldığını açıkladı.

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Son dönemde yaşadıkları polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen baba-kız ilişkisinde, bu kez yıllarca saklı kalan oldukça trajik bir yüzleşme ortaya çıktı.

Katarsis programına konuk olan başarılı şarkıcı Dilan Çıtak, çocukluk ve gençlik döneminde yaşadığı ekonomik travmaları ve İbrahim Tatlıses'ten ilk kez maddi yardım istediği o zorlu süreci tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştı.

"Annem İflas Etti, 18 Yaşında Tatlıses'in Kapısını Çaldım"

Haber3.com'un Dilan Çıtak'ın Katarsis programında yaptığı açıklamalardan derlediği habere göre kendisini büyüten babasını kaybettikten sonra annesiyle birlikte büyük bir ekonomik çıkmaza girdiklerini belirten Çıtak, 18 yaşındayken çareyi biyolojik babası İbrahim Tatlıses'e gitmekte bulduğunu söyledi.

O dönem annesinden gizli olarak Tatlıses'in kapısını çaldığını itiraf eden Çıtak, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Babam vefat ettiğinde annem iflasın eşiğine gelmişti. Gidip İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldım. ‘Zor durumdayız, bize destek ol’ dedim. Sonuçta başka bir babam yoktu. Ben doğduysam o da baksın diye düşündüm."

"Sen İstenmeyen Çocuktun"

Dilan Çıtak'ın itiraflarındaki en can alıcı nokta ise Tatlıses'in bu yardım talebine verdiği iddia edilen acımasız yanıttı. Maddi destek aldığını ancak süreçte duyduğu sözlerle psikolojik olarak ağır bir yara aldığını belirten Çıtak, babasının yüzüne karşı defalarca "Anneni seni doğurmaması için uyardım, sen istenmeyen çocuktun" dediğini ifade etti. Çıtak, acısının çok taze olduğu o dönemde bu sözlerin bile kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.

Miras Krizi Büyüyor...

Dilan Çıtak'ın bu travmatik itirafları, zamanlama açısından büyük bir önem taşıyor. Bilindiği üzere İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda taburcu olduğu hastane çıkışında çocuklarını hedef alarak, "Kuruş yok çocuklara. Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım" diyerek ipleri tamamen koparmıştı.

Seyrantepe'de 32 daire, Bodrum'da 12 villa, İzmir'de 5 lüks daire, oteller ve devasa araziler gibi milyarlarca liralık dudak uçuklatan bir servete sahip olan Tatlıses'in bu 'miras resti', aile içindeki ekonomik ve psikolojik yaraları yeniden kanatmış görünüyor.