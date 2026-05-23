  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar!

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar!

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar!
Güncelleme:

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, babasıyla geçmişte yaşadığı para krizini ilk kez anlattı. 18 yaşındayken annesinin iflası üzerine Tatlıses'ten maddi yardım istediğini belirten Çıtak, babasından "Sen istenmeyen çocuktun" yanıtını aldığını açıkladı.

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Son dönemde yaşadıkları polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen baba-kız ilişkisinde, bu kez yıllarca saklı kalan oldukça trajik bir yüzleşme ortaya çıktı.

Katarsis programına konuk olan başarılı şarkıcı Dilan Çıtak, çocukluk ve gençlik döneminde yaşadığı ekonomik travmaları ve İbrahim Tatlıses'ten ilk kez maddi yardım istediği o zorlu süreci tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştı.

"Annem İflas Etti, 18 Yaşında Tatlıses'in Kapısını Çaldım"

Haber3.com'un Dilan Çıtak'ın Katarsis programında yaptığı açıklamalardan derlediği habere göre kendisini büyüten babasını kaybettikten sonra annesiyle birlikte büyük bir ekonomik çıkmaza girdiklerini belirten Çıtak, 18 yaşındayken çareyi biyolojik babası İbrahim Tatlıses'e gitmekte bulduğunu söyledi.

O dönem annesinden gizli olarak Tatlıses'in kapısını çaldığını itiraf eden Çıtak, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Babam vefat ettiğinde annem iflasın eşiğine gelmişti. Gidip İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldım. ‘Zor durumdayız, bize destek ol’ dedim. Sonuçta başka bir babam yoktu. Ben doğduysam o da baksın diye düşündüm."

"Sen İstenmeyen Çocuktun"

Dilan Çıtak'ın itiraflarındaki en can alıcı nokta ise Tatlıses'in bu yardım talebine verdiği iddia edilen acımasız yanıttı. Maddi destek aldığını ancak süreçte duyduğu sözlerle psikolojik olarak ağır bir yara aldığını belirten Çıtak, babasının yüzüne karşı defalarca "Anneni seni doğurmaması için uyardım, sen istenmeyen çocuktun" dediğini ifade etti. Çıtak, acısının çok taze olduğu o dönemde bu sözlerin bile kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.

Miras Krizi Büyüyor...

Dilan Çıtak'ın bu travmatik itirafları, zamanlama açısından büyük bir önem taşıyor. Bilindiği üzere İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda taburcu olduğu hastane çıkışında çocuklarını hedef alarak, "Kuruş yok çocuklara. Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım" diyerek ipleri tamamen koparmıştı.

Seyrantepe'de 32 daire, Bodrum'da 12 villa, İzmir'de 5 lüks daire, oteller ve devasa araziler gibi milyarlarca liralık dudak uçuklatan bir servete sahip olan Tatlıses'in bu 'miras resti', aile içindeki ekonomik ve psikolojik yaraları yeniden kanatmış görünüyor. 

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en büyük barajında tahliye kapakları açıldı
Türkiye'nin en büyük barajında tahliye kapakları açıldı
UFO belgelerinde ikinci perde: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı!
UFO belgelerinde ikinci perde: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı!
Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti!
Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti!
YSK merakla beklenen ''mutlak butlan'' kararını açıkladı
YSK merakla beklenen ''mutlak butlan'' kararını açıkladı
İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı
İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı
İstanbul'dan kaçış başladı: Trafik kilit!
İstanbul'dan kaçış başladı: Trafik kilit!
Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı!
Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı!
İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz!
İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz!
Etiketler dilan çıtak ibrahim tatlıses itiraf İbrahim Tatlıses'in mal varlığı mal varlığı İbrahim Tatlıses'in vasiyeti magazin katarsis istenmeyen çocuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülistan Doku cinayetini itiraf eden firari şüpheli ABD'de yakalandı! Gülistan Doku cinayetini itiraf eden firari şüpheli ABD'de yakalandı! CHP'de tarih savaşları başladı, Özel 'hemen' dedi Gürsel Tekin CHP'de Kurultay için tarihi açıkladı CHP'de tarih savaşları başladı, Özel 'hemen' dedi Gürsel Tekin CHP'de Kurultay için tarihi açıkladı Sibel Can 79. Cannes Film Festivali'nde kapanmalara doyamadı! Sibel Can 79. Cannes Film Festivali'nde kapanmalara doyamadı! Apar topar ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in son hali şok etkisi yarattı Apar topar ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in son hali şok etkisi yarattı Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı! Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı! İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı Özgür Erdursun ''kasa boşaldı'' deyip, Temmuz ayı emekli zam tahminini değiştirdi Özgür Erdursun ''kasa boşaldı'' deyip, Temmuz ayı emekli zam tahminini değiştirdi Bir ilimizde salgın hastalık alarmı! Valilik ve uzmanlardan kritik uyarı geldi! Bir ilimizde salgın hastalık alarmı! Valilik ve uzmanlardan kritik uyarı geldi! CNN Türk CHP'nin Genel Merkezi'nden canlı yayında kovuldu! CNN Türk CHP'nin Genel Merkezi'nden canlı yayında kovuldu! Trafikte damperli kamyon dehşeti: Açık kalan damper üst geçidi yıktı, yaralılar var! Trafikte damperli kamyon dehşeti: Açık kalan damper üst geçidi yıktı, yaralılar var!
Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var! Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var! Mutlak butlan kararı sonrası baskın erken seçim mi geliyor ? AK Parti kararını verdi! Mutlak butlan kararı sonrası baskın erken seçim mi geliyor ? AK Parti kararını verdi! Real Madrid'de Arda Güler'in duygusal veda: ''Teşekkürler Abi'' Real Madrid'de Arda Güler'in duygusal veda: ''Teşekkürler Abi'' İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz! İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz! YSK ''31 Mart seçimleri iptal edilsin'' başvurusunda kararını verdi! YSK ''31 Mart seçimleri iptal edilsin'' başvurusunda kararını verdi! Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada! Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada! A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu'nun yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri için olay iddia! A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu'nun yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri için olay iddia! CHP'de şimdi de Direniş Milletvekilleri iddiası: 90 vekil Özel mi, Kılıçdaroğlu mu kararını verdi! CHP'de şimdi de Direniş Milletvekilleri iddiası: 90 vekil Özel mi, Kılıçdaroğlu mu kararını verdi! Müge Anlı'da temizlik görevlisinin 150 bin TL maaş iddiası ortalığı karıştırdı Müge Anlı'da temizlik görevlisinin 150 bin TL maaş iddiası ortalığı karıştırdı Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti! Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti!