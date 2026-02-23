Dilan Polat 3. bebeğini duyurdu: ''Üçüncü enerci geliyor''

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinden çıkmasının ardından tüp bebek tedavisiyle beklediği üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. "3. ENERCİ geliyor!" paylaşımıyla müjdeyi veren Polat, eşi Engin Polat'ı da esprili bir dille paylaşımına taşıdı. İşte o mutlu anın detayları...

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat, takipçilerine sürpriz ve mutlu bir haber verdi. Uzun ve zorlu bir tüp bebek sürecinin ardından üçüncü çocuğuna hamile olduğunu sosyal medyadan duyuran Polat'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Dilan Polat, 9,5 aylık cezaevi sürecini 19 Ağustos 2024'te tamamlamış; eşi Engin Polat ise 4 Eylül 2024'te tahliye olmuştu. Çiftin yeniden bir araya gelmesinin ardından Dilan Polat, cezaevine girmeden önce sıkça dile getirdiği üçüncü çocuk hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.

Zorlu Tüp Bebek Süreci

2025 yılının son aylarında tüp bebek tedavisine başlayan Polat, bu süreçte ciddi duygusal zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldı. Bebeğe yeterli ilgiyi gösterip gösteremeyeceği konusundaki kaygıları nedeniyle transfer işlemlerini defalarca ertelemek durumunda kaldığını açıkça ifade eden Polat, sonunda bu adımı atmaya karar verdi.

"3. ENERCİ Geliyor!" Paylaşımı

Hamilelik müjdesini sosyal medyada "3. ENERCİİİ GELİYOR" sözleriyle duyuran Dilan Polat, duygusal açıklamasını şöyle sürdürdü: "Dayanamam söylerim size demiştim. Çok fenayım dostlar, çok kız, çok küçük, bu daha çok çok minik." Polat ayrıca "Ayvayı yediniz Engin" diyerek eşini esprili bir paylaşımla da gündeme taşıdı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı; takipçiler çifti tebrik mesajlarıyla adeta sele tuttu.