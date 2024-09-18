Dilan Polat ''altın tozlu'' Türk kahvesinin tadını cezaevinde bulamamış

Kara para aklama suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Türk kahvesi içerken hikaye paylaştı ve "Cezaevindeki Türk Kahvesi çok farklıydı ya" dedi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama' suçlamasıyla açılan davada tutuksuz yargılanıyor.

Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile vakit geçireceğini belirten Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarını da eski temposunda atmaya başladı.

Cezaevine girmeden önce Türk kahvesi içtiği fincan ve 'altın tozu ile tercih ettiği' açıklaması gündem olan Dilan Polat, dün de yeni bir kahve paylaşımı yaptı.

Polat, "Cezaevindeki Türk Kahvesi çok farklıydı ya. Türk Kahvesi yoktu da biraz alışınca istedik. Toz var böyle döküyorsun, karıştırıyorsun içiyorsun" dedi.