Dilan Polat FSM Köprüsü'nde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat'tan açıklama geldi
Güncelleme:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan Dilan Polat'ın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihara kalkıştığı iddia edildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, ''Ablasına giderken panik atak geçirip, trafikte ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı. Olay bu'' açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları çıktı. 19 kişiden Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım'ın testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan isimlerden biri olan Dilan Polat, hakkında çıkan haberlerin ''iftira'' olduğunu ve hakkını helal etmediğini söyledi. 

ÇOCUKLARINA VEDA ETTİ

Polat, çocukları Milan Efe ve Nilda'ya veda ettiği düşünülen bir paylaşım yaptı. Paylaşımında 'Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum.' ifadelerine yer verdi. Dilan Polat hemen ardından paylaşımını sildi.

FSM KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHARA KALKIŞTI İDDİASI

Gazeteci Adem Metan, Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek intihara kalkıştığını iddia etti. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tarafından ikna edildiği belirtildi. 

Adem Metan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Dilan Polat evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor. Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor."

ENGİN POLAT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından Dilan Polat'ın eşi Engin Polat sosyal medyadan açıklama yaptı. 

Engin Polat açıklamasında "Ablasına giderken panik atak geçirip, trafikte ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı. Olay bu" dedi.

