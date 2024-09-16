Dilan Polat ile Engin Polat aşka gelip, sosyal medyada bu pozla geri döndü

Dilan Polat'ın 9 ile Engin Polat'ın 10 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, ünlü çift yaptıkları paylaşımla sosyal medyaya geri dönüş yaptı.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada; Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Sosyal medya orucunu tahliye günü kendi "Enerci" şarkısıyla bozan Dilan Polat eşiyle birlikte yeniden paylaşım yaptı. Dilan Polat eşi Engin Polat ile gölgesini paylaşarak kalp yaptı. İşte o paylaşım: