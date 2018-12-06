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  3. 06 Aralık 2018 13:59

Dilay Korkmaz: Acun Ilıcalı'nın o teklifini unutmayacağım

Ekranların güzel sunucusu Dilay Korkmaz, samimi açıklamalarda bulundu.

Dilay Korkmaz: Acun Ilıcalı'nın o teklifini unutmayacağım
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Magazin D programının başarılı sunucusu Dilay Korkmaz, eniyikadin.com’dan Ferit Ömeroğlu’nun sorularını yanıtladı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan mesleğine dair çok şey öğrendiğini dile getiren Korkmaz, "O Ses Türkiye’de sunuculuk, Survivor sürecinde haftanın 5 günü program sunmak.. 20 yaşındaydım. Ne yapacağımı bilmiyordum ama “yaparsın” dedi ve beni çıkardı. O’ndan çok şey öğrendim. Bugün bazı konularda bir şeyler öğrendiysem bu Acun Bey ve ekibi sayesindedir. 20 yaşında orada çalışmaya başladım, hayal gibiydi. Bana söylediği, “bizimle çalışmak ister misin?” sorusunu hayatım boyunca unutmayacağım. Soruyu duyunca içimden, “ne diyorsunuz, uçarım tabi ki” demiştim. (gülüyor)" ifadelerini kullandı.

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Eniyikadin.com

dilay korkmaz
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