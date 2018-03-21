Direk dansı sosyal medyayı salladı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde polis rolünü canlandıran Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı görüntüyü paylaştı.



Köseoğlu, Instagram hesabına yüklediği direk dansı videolarıyla dikkat çekiyor. Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan isimlerden biri olan Köseoğlu, Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir gibi dizilerin ardından şu sıralar Ufak Tefek Cinayetler’de polis rolünü canlandırıyor.

Hayal Köseoğlu, oyunculuk yeteneği kadar Instagram’da paylaştığı direk dansı videolarıyla da dikkat çekiyor. Köseoğlu’nun paylaştığı direk dansı videolarına hayranlarından beğeni yağdı.