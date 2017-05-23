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  3. 23 Mayıs 2017 10:58

Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanmayacak

TRT1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'dan üzücü haber geldi. Dizinin heyecanla beklenen 89. bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanmayacak
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Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul son bölümüyle nefes kesmişti. Dizinin Aliyar karakterinin ölmesinin ardından Diriliş Erturğul 89.bölümü büyük merak konusu olmuştu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BU HAFTA ARA VERECEK

TRT 1'in Diriliş Ertuğrul 89.bölümünün olmaması ile ilgili internet sitesinde yayınlandığı yayın akışıMaç engeline takıldı. Sevilen dizi UEFA Avrupa Ligi Finali Ajax - Manchester United maçı nedeniyle Bu hafta yayınlanmayacak. TRT 1'in anlaşması nedeniyle Diriliş Ertuğrul 89 bölümü zorunlu olarak ara verecek.

diriliş ertuğrul