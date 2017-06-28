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  3. 28 Haziran 2017 09:21

Diriliş'in Tüccar Hasan'ı dondurmacı oldu

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Tüccar Hasan karakterine can veren Fırat Topkorur, dondurmacı oldu.

Diriliş'in Tüccar Hasan'ı dondurmacı oldu
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"Diriliş Ertuğrul" dizisinde canlandırdığı Tüccar Hasan karakteriyle tanınan Fırat Topkorur, oyunculukta istediği parayı kazanamayınca dondurma satmaya başladı.

"ÇOK GÜZEL PARA KAZANIYORUM"

Beşiktaş Çarşı'da açtığı dondurma tezgahının başında görüntülenen Fırat Topkorur, muhabirleri fark edince şaşırdı. Oyunculuğu bırakmadığını söyleyen Topkorur, "Oyunculukta her zaman iş alamıyoruz. Bu yüzden boş zamanlarımda dondurma satıyorum. Çok da güzel para kazanıyorum. Oyunculukta kazanmadığım parayı dondurma satarak kazanıyorum" dedi.

"HEM KENDİMİN İŞÇİSİYİM HEM DE PATRONUM"

Bu işi severek yaptığını belirten Topkorur, sözlerine şöyle devam etti: "Bu işi severek yapıyorum. Uzun süre iş alamayan oyuncu arkadaşlarım var, yeri geldiğinde ekmek parası bile bulamıyorlar. Bu duruma düşmemek için hem kendimin işçisiyim, hem de patronum."

diriliş ertuğrul , tüccar hasan