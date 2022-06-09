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Disney Plus, ikinci Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'yı duyurdu

Disney Plus, ikinci Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'yı duyurdu

Disney Plus'ın Kaçış'ın ardından ikinci yerli dizisi olan 'Dünyayla Benim Aramda dizisinden ilk kareler geldi.

Türkiye'de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus'ın ikinci yerli orijinal dizisi Dünyayla Benim Aramda'dan ilk bilgiler açıklandı.

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, Pınar Bulut’un kaleminin Hülya Gezer’in rejisiyle buluştuğu Dünyayla Benim Aramda’nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncu kadrosunda ise Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.

Dünyayla Benim Aramda içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatıyor. Seyircinin, ilişkilerin insanlar üzerindeki etkilerine ve ilişkiler üzerinden yaşadıkları büyük içsel değişimlere tanıklık edeceği dizinin yayın tarihi ise açıklanmadı

Etiketler kare dizi disney plus
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