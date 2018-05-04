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  3. 04 Mayıs 2018 14:16

Diva, Nur Türkşen stilini yakın takibe aldı

Ünlü yazar, senarist ve yapımcı Nur Türkşen’in imajı ünlüler arasında oldukça revaçta.

Diva, Nur Türkşen stilini yakın takibe aldı
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Instagram’da oldukça stalker’ı olduğu bilinen güzel yazar, takip edilmekten de, taklit edilmekten de oldukça keyif alıyor. Son olarak Türk Sanat Müziğini divası Bülent Ersoy, jüri üyesi olduğu programda Nur Türkşen’le özdeşleşen yuvarlak taşlı güneş gözlüğü takarak ekrana çıkması, ‘Acaba Bülent Ersoy’da mı güzel yazarı takip ediyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

Sadece gözlükle de sınırlı kalmayan diva, Türkşen’in geçtiğimiz hafta paylaştığı fotoğraftaki kıyafetinin benzerini diktirip, güneş gözlüğüyle de yayına çıkması, ‘Bu kadar tesadüf fazla’ yorumları yapılmasına sebep oldu.

Nur Türkşen , diva , bülent ersoy
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