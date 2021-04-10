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  3. Dizi setinde büyük şok! 22 kişi koronavirüse yakalandı

Dizi setinde büyük şok! 22 kişi koronavirüse yakalandı

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinin setinde 22 kişi koronavirüse yakalandı. Dizinin çekimlerine ara verildi.

Türkiye'de artan korona virüs vakaları dizi setlerini de vurdu. Show TV'nin sevilen dizisinde büyük panik yaşandı.

Show TV'nin en çok izlenen yapımları arasında yerini alan başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı Alev Alev dizisinin setinde büyük panik yaşandı. 

Sette yapılan koronavirüs testleri sonucunda 22 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Dizinin çekimleri ise apar topar durduruldu.

Etiketler show tv alev alev
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