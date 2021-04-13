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  3. Doğduğun Ev Kaderindir ekibine sürpriz bir isim katıldı

Doğduğun Ev Kaderindir ekibine sürpriz bir isim katıldı

Fırat Doğruluoğlu, TV8’de yayınlanan OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine "Tarık" karakteriyle dahil oluyor.

Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı, büyük bir ilgi ile takip edilen ve sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir'de Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıkageliyor.

TARIK ASLINDA KİM?

Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışır.

 

Etiketler Doğduğun Ev Kaderindir tarık demet özdemir nesrin fırat doğruoğlu
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