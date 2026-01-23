Doğukan Güngör ve Ciciş Ceyda'nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan oyuncu Doğukan Güngör ve Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy'un test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, aralarında oyuncu Doğukan Güngör ile 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 14 şüphelinin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı.

Şüpheliler Özge B., Sevgi T., Gülsüm B. ve Gizem Ö.'nün test sonuçları negatif çıkarken, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın kan sonucunun negatif çıktığı, saç için ise örnek alınamadığı öğrenildi.

İHA