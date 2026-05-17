Doğukan Manço'dan yürek burkan itiraf: ''Babamın evi elimden alındı, geri almak için ant içtim!''

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, 2002 yılında haciz yoluyla ellerinden alınan aile evini geri almak için yıllardır verdiği mücadeleyi ve yaşadığı acı süreci ilk kez anlattı.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, katıldığı bir televizyon programında 2002 yılında haciz yoluyla ellerinden alınan aile evini geri alabilmek için yıllardır verdiği mücadeleyi anlattı.

O dönem yaşadığı derin travmayı ve çaresizliği dile getiren Manço, evi geri almak için yıllar önce ant içtiğini ve manevi değeri olan bu yuva için birikim yaptığını açıkladı.

"O Evi Geri Alacağım Diye Ant İçtim"

Babasının vefatının ardından yaşanan haciz ve ayrılık sürecinin hayatında unutulmaz bir kırılma noktası yarattığını vurgulayan Doğukan Manço, karşılaştıkları maddi ve manevi zorlukların etkisini uzun yıllar hissettiğini belirtti.

Yaşanan haksızlıklara değinen Manço, “2002'de duygusal anlamda çok hakkaniyetsizce evimden çıkarıldım. Babamın evi elimden alındı. Ben bir gün o evi geri alacağım diye ant içtim. Yıllardır bunun için savaş veriyorum. Çok çalıştım ve o parayı biriktirdim. Kendime oturacak bir ev değil, manevi olarak yerini bulması için birikim yaptım” ifadelerini kullandı.

Barış Manço'nun Mirası Yaşatılacak

Ünlü sanatçının sadece müziğiyle değil, yarattığı kültürel etkiyle de Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Doğukan Manço, babasının hatırasını yaşatmanın kendisi için manevi bir borç olduğunun altını çizdi. "Onun büyüttüğü, etkilediği koskoca bir nesil var" diyen Manço, usta sanatçının anısını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını ve çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.