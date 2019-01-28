HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
''O içerikler kaldırılmazsa sosyal medyayı yasaklayabiliriz''
''O içerikler kaldırılmazsa sosyal medyayı yasaklayabiliriz''
İşte Canan Karatay'ın ''yasaklı besinler'' listesi
İşte Canan Karatay'ın ''yasaklı besinler'' listesi
Çalışanlar dikkat ! O para mahkemeye başvurmadan geri ödenecek
Çalışanlar dikkat ! O para mahkemeye başvurmadan geri ödenecek
Bu tavuklar ''kanser ilacı'' yumurtluyor !
Bu tavuklar ''kanser ilacı'' yumurtluyor !
Bir yeni vergimiz daha oldu: Yemeklik yağa ''atık'' vergisi
Bir yeni vergimiz daha oldu: Yemeklik yağa ''atık'' vergisi
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 28 Ocak 2019 13:36

Doktor şarkıcıdan üç yeni şarkı daha

Geçen yıl yayınlanan ilk single’ı “Sonu Yok” ile başarılı bir çıkış yakalayan Gökhan Kahyaoğlu, müzik yolculuğuna “Benimle misin?” adlı maxi single ile devam ediyor. Çalışmada yer alan üç şarkının da söz ve müziği, Kahyaoğlu’nun imzasını taşıyor.

Doktor şarkıcıdan üç yeni şarkı daha
A+ A-

Asıl mesleği diş hekimliği olan ve müzik tutkusunun peşinden giderek kendi bestelerini yapan Gökhan Kahyaoğlu, eserlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Duygusal şarkısı “Sonu Yok” ile büyük beğeni toplayan Kahyaoğlu, bu kez üç şarkının yer aldığı bir maxi single hazırladı. “Benimle misin?” adlı çalışma, ocak ayı sonunda Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital mecralarda yayınlandı.

ÜÇ ŞARKI DA KENDİ BESTESİ

Gökhan Kahyaoğlu, maxi single’da söz ve müzikleri kendisine ait “Benimle misin”, “Doğum Günü "Ve Bir Gün” adlı şarkılara yer verdi. Çalışmaya adını veren “Benimle misin?” şarkısının aranjesini Tarık İster, diğer iki şarkının aranjesini de Burak Saltan yaptı. İlk klip ise Erkan Nas’ın yönetmenliğinde “Benimle misin?” şarkısına çekildi. Sıra dışı görüntülerin yer aldığı klip, müzik kanallarında dönmeye başladı.

Gökhan Kahyaoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM