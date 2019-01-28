Doktor şarkıcıdan üç yeni şarkı daha

Asıl mesleği diş hekimliği olan ve müzik tutkusunun peşinden giderek kendi bestelerini yapan Gökhan Kahyaoğlu, eserlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Duygusal şarkısı “Sonu Yok” ile büyük beğeni toplayan Kahyaoğlu, bu kez üç şarkının yer aldığı bir maxi single hazırladı. “Benimle misin?” adlı çalışma, ocak ayı sonunda Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital mecralarda yayınlandı.

ÜÇ ŞARKI DA KENDİ BESTESİ

Gökhan Kahyaoğlu, maxi single’da söz ve müzikleri kendisine ait “Benimle misin”, “Doğum Günü "Ve Bir Gün” adlı şarkılara yer verdi. Çalışmaya adını veren “Benimle misin?” şarkısının aranjesini Tarık İster, diğer iki şarkının aranjesini de Burak Saltan yaptı. İlk klip ise Erkan Nas’ın yönetmenliğinde “Benimle misin?” şarkısına çekildi. Sıra dışı görüntülerin yer aldığı klip, müzik kanallarında dönmeye başladı.