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Doktorlardan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Doktorlardan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ankara Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu araştırılıyor. Sevenleri endişeyle 'Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl?' sorusuna yanıt arıyor.

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah’ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

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