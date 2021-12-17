Dolar kuru Cem Yılmaz’ı hiç beklemediği yerden vurdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu’ya oğlu için ödediği 10 bin dolar tutarındaki nafakayı TL ile ödemek için mahkemeye talepte bulundu.

Dolar/TL kurundaki yükseliş Cem Yılmaz’ı da etkiledi. Medya Tava’nın haberine göre, Eski eşi Ahu Yağtu’ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulundu.

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu.