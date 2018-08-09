SON DAKİKA
DOLAR VE EURO YENİ GÜNE YİNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 09 Ağustos 2018 07:40

Dolunay Soysert dizi setinde kaza geçirdi

Elimi Bırakma dizisinde rol alan ünlü oyuncu Dolunay Soysert'in sette ayağı kırıldı.

Dolunay Soysert dizi setinde kaza geçirdi
A+ A-

Medyatava’nın haberine göre, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Alina Boz’un üvey annesi Sumru Güneş’i canlandıran  Dolunay Soysert ’in ayağı kırıldı. Soysert, dördüncü bölümde yer alan aksiyon sahnesi sırasında kaza geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Soysert’in istirahat etmesi gerektiği söylendi.

Soysert’in olduğu sahneler senaryoya göre yenidne şekillendirilecek.

Sadullah Celen’in yönettiği Üs Yapım imzalı dizisi ‘Elimi Bırakma’ dizisinde Alp Navruz, Alina Boz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Ebru Aykaç, Cemre Gümeli ve Batuhan Ekşi gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

 

ayağı kırıldı , dolunay soysert , dizi seti , kaza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM