Dolunay Soysert dizi setinde kaza geçirdi

Medyatava’nın haberine göre, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Alina Boz’un üvey annesi Sumru Güneş’i canlandıran Dolunay Soysert ’in ayağı kırıldı. Soysert, dördüncü bölümde yer alan aksiyon sahnesi sırasında kaza geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Soysert’in istirahat etmesi gerektiği söylendi.
Soysert’in olduğu sahneler senaryoya göre yenidne şekillendirilecek.
Sadullah Celen’in yönettiği Üs Yapım imzalı dizisi ‘Elimi Bırakma’ dizisinde Alp Navruz, Alina Boz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Ebru Aykaç, Cemre Gümeli ve Batuhan Ekşi gibi ünlü oyuncular yer alıyor.