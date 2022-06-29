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  3. Dominik'te son mücadelenin kazananları belli oldu! İşte Survivor'da yarı finale kalan isimler

Dominik'te son mücadelenin kazananları belli oldu! İşte Survivor'da yarı finale kalan isimler

Dominik'te son mücadelenin kazananları belli oldu! İşte Survivor'da yarı finale kalan isimler

Yarın akşam büyük final ile ekranlara veda etmeye hazırlanan Survivor All STar'da Dominik'teki son mücadelenin kazananları belli oldu.

Survivor All Star'da final öncesi Dominik'teki son mücadelede son 4'e kalan Batuhan, Adem, Nisa ve Ayşe yarı final oyununda mücadele etti.

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarı final oyununu garantileyen iki isim belli oldu. Kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği sezonun son oyununda Ayşe, ilk turda sakatlandı ve kaybederek SMS oylamasına çıkacak ilk isim olarak belirlendi. Diğer 3 yarışmacı arasında devam eden rekabetin sonunda ise Adem ve Batuhan parkurun galibi olarak yarı finali garantiledi. Yarı finali garantileyen isimler Adem ve Batuhan oldu.

Survivor'da SMS oylamasına kalan yarışmacılar Nisa ve Ayşe ikilisi oldu. Survivor'ın bugün (29 Haziran Çarşamba) yayınlanacak olan bölümünde iki isimden biri veda edecek.

BÜYÜK FİNAL YARIN

Survivor'ın İstanbul'da büyük finalinde iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali yarın ( 30 Haziran Perşembe ) akşam TV8'de ekrana gelecek.

 

 

Etiketler survivor all star survivor dominik veda final yarı final
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