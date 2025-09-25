  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Dördüncü kez nikah masasına oturmuştu; sürpriz evlilik sürpriz bir şekilde bitti!

Dördüncü kez nikah masasına oturmuştu; sürpriz evlilik sürpriz bir şekilde bitti!

Dördüncü kez nikah masasına oturmuştu; sürpriz evlilik sürpriz bir şekilde bitti!
Güncelleme:

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçen yıl şubat ayında Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile ayrıldıklarını açıkladı.

Ebru Gündeş, 2021 yılında Reza Zerrab'tan boşandıktan sonra geçen sene iş insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturarak 4'üncü kez evlenmişti.

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile ikinci evliliğini 2002'de avukat Ömer Durak ile yapan Ebru Gündeş, 2010'da  Reza Zarrab ile evlendi. Bu evlilikten 2011'de kızı Alara doğdu. Mayıs 2021'de Zarrab'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Ebru Gündeş'in Murat Özdemir ile olan evliliği de uzun ömürlü olmadı. 

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile Dubai'de sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Gündeş'le ilgili Müge Dağıstanlı ise "Hamile değil" demişti.

Dağıstanlı iddiası için şunları söylemişti; "Çıkan haberlerin ardından araştırma yaptık, herkese sorup soruşturduk ve hamile değil. 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Bu şartlarda şarkıcının haziran ya da temmuz ayında doğum yapması gerekiyor. Konser takvimine baktığımızda haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayı her gün dolayı. Hamile olsaydı takvimi böyle olmazdı çünkü anlaşmaları yeni imzalamış"

Beyaz Magazin'den Pınar Eliçe "Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor" dedi.

Ebru Gündeş de sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesaj ile iddiayı doğruladı.

Gündeş, "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim... Saygılarımla" dedi.

text-ad
Etiketler murat özdemir ebru gündeş boşanıyorlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ege Üniversitesi karıştı; çok sayıda öğrenci gözaltında! Ege Üniversitesi karıştı; çok sayıda öğrenci gözaltında! Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak ve fırtına geliyor Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak ve fırtına geliyor ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Türkiye'nin otomobili Togg 10F için heyecanlı bekleyiş sona erdi Türkiye'nin otomobili Togg 10F için heyecanlı bekleyiş sona erdi 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu
Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı ''CHP'nin İstanbul İl Başkanı kim olsun?'' anketinden Gürsel Tekin çıktı ''CHP'nin İstanbul İl Başkanı kim olsun?'' anketinden Gürsel Tekin çıktı MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Sadettin Saran, Domenico Tedesco için kararını verdi Sadettin Saran, Domenico Tedesco için kararını verdi