Dördüncü kez nikah masasına oturmuştu; sürpriz evlilik sürpriz bir şekilde bitti!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçen yıl şubat ayında Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile ayrıldıklarını açıkladı.

Ebru Gündeş, 2021 yılında Reza Zerrab'tan boşandıktan sonra geçen sene iş insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturarak 4'üncü kez evlenmişti.

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile ikinci evliliğini 2002'de avukat Ömer Durak ile yapan Ebru Gündeş, 2010'da Reza Zarrab ile evlendi. Bu evlilikten 2011'de kızı Alara doğdu. Mayıs 2021'de Zarrab'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Ebru Gündeş'in Murat Özdemir ile olan evliliği de uzun ömürlü olmadı.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile Dubai'de sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Gündeş'le ilgili Müge Dağıstanlı ise "Hamile değil" demişti.

Dağıstanlı iddiası için şunları söylemişti; "Çıkan haberlerin ardından araştırma yaptık, herkese sorup soruşturduk ve hamile değil. 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Bu şartlarda şarkıcının haziran ya da temmuz ayında doğum yapması gerekiyor. Konser takvimine baktığımızda haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayı her gün dolayı. Hamile olsaydı takvimi böyle olmazdı çünkü anlaşmaları yeni imzalamış"

Beyaz Magazin'den Pınar Eliçe "Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor" dedi.

Ebru Gündeş de sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesaj ile iddiayı doğruladı.

Gündeş, "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim... Saygılarımla" dedi.