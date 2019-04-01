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  3. 01 Nisan 2019 04:07

DSP'nin Üsküdar adayı Güven Hokna kaç oy aldı ?

Demokratik Sol Parti'nün Üsküdar adayı olan oyuncu Güven Hokna'nın aldığı oy oranı belli oldu.

DSP'nin Üsküdar adayı Güven Hokna kaç oy aldı ?
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Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye Tekin karakteriyle hafızana kazınan ve DSP tarafından Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Hokna, aldığı oy oranıyla şaşırttı.

Siyasete atılan Güven Hokna, aldığı oy oranıyla herkesi şaşırtı. Oyların yüzde 1.01'ini alan Hokna, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi adaylarının gerisinde kaldı.

"AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN ÜSKÜDAR"

Ekranların efsane dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu DSP'den Üsküdar Belediye Başkan Adayı olmuştu. Dizinin meşhur repliğini slogan yapan Hokna, "Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar" diyerek vatandaşlardan oy istemişti.

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