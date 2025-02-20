Dua istemişti: Tuğçe Tayfur bebeğinin sağlık durumunu açıkladı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, yeni doğacak bebeğinin sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayata veda eden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının kaybının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oldu.

Son olarak, Tuğçe Tayfur, ünlü şarkıcı ve iş insanı Tuğba Dınız'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasında, “Tayfur” soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu açıkladı. Tayfur, bu durumu "Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekaleti" sözleriyle duyurdu.

BEBEĞİ İÇİN DUA İSTEDİ

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" diyerek takipçilerinden dua istedi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Tayfur, daha sonra yaptığı açıklamada, "Bebeğimizin durumu üç hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz elhamdülillah. Yer gök dua, bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.