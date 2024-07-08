Dua Lipa'nın konserinde etek fora

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa son konserinde sahnedeki erotik şovuyla izleyicilerinin akıllarını aldı...

Arnavut kökenli dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, sosyal medyaya damga vurdu.

Open'er Festival'de sahne alan ünlü şarkıcı sahne şovları ve kıyafeti ile beğeni topladı. Dansçıları ile izleyicilere güzel bir şov hazırlayan Dua Lipa bir anda eteğini kaldırınca izleyicilerin yüreğini hoplattı.