Duayen isim Zihni Göktay hakkında skandal iddia: ''Kalçası kırıkken sahneye çıkardılar''

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay’ın düşmesine rağmen hastaneye götürülmeyerek sahneye çıkarıldığı iddiası tepkilere yol açtı.

Türkiye'nin duayen tiyatro sanatçılarından usta oyuncu Zihni Göktay "Zihni Göktay ve Cihat Tamer İle Bir Varmış Bir Yokmuş" müzikli gösteri için Ankara’ya giderken mola verilen tesiste düştü.

Usta oyuncunun geçirdiği bu kaza sonrasında hastane yerine önce oyunun sahneleneceği kültür merkezine götürüldüğü iddia edildi.

Oyunu sandalyeden kalkmadan sahneleyen Zihni Göktay, perde sonrasında kaldırıldığı hastanede kalça kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Öznur Oğraş Çolak'ın haberine göre Maltepe Üniversite Hastanesi’nde ameliyat olan Zihni Göktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yakın çevresinden görüştüğümüz kişiler bu durumu büyük ihmal olarak değerlendirdi.

Göktay’ın düştükten sonra hastaneye götürülmesi gerektiğini ama organizasyonu düzenleyen kişilerin bunu gözardı etiklerini ve usta oyuncunun bir an önce ayağa kalkmasını dilediklerini iddia ettiler.

