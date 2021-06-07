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Dünya Hali dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

Dünya Hali dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

Temmuz ayında TRT1'de yayınlanması planlanan Dünya Hali dizisinin başrol oyuncuları belli oldu.

Dünya Hali dizinin son olarak başrol oyuncuları belli oldu. 

Osman Nail Doğan'ın yöneteceği dizide Caner Şahin ile Pelin Abay başrolleri paylaşacak. 

Temmuz ayında TRT1'de yayınlanması planlanan diziyi Osman Nail Doğan, Murat Kaman ve İdris Meydi yazıyor. 

Etiketler başrol dünya hali dizisi dünya hali dizisi başrol oyuncuları
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