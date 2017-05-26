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  3. 26 Mayıs 2017 18:16

Dünya yıldızından Türk genci için mesaj

Ünlü şarkıcı Mariah Carey Manchester'daki saldırıda ölen Türk genci Martyn Hakan Hett'in fotoğrafını paylaşım mesaj yayımladı.

Dünya yıldızından Türk genci için mesaj
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Ünlü şarkıcı Mariah Carey, kendisinin hayranı olduğu ortaya çıkan Manchester’daki terör kurbanlarından Türk genci Martyn Hakan Hett için Instagram hesabından mesaj yayımladı.
 

Manchester’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk genç Martyn Hakan Hett’in tam bir Mariah Carey hayranı çıkması, ünlü şarkıcıyı onu özel olarak anması için harekete geçirdi. Şarkıcı ile tanışmasını “Zirveye ulaştım” sözleriyle ifade eden Hett’in öldüğünü öğrenen Carey, “Yıkıldım” dedi. Carey ile tanışmasını hayatının en güzel anı olarak ifade eden 29 yaşındaki Türk gencin bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine Carey, Hett’in Mariah Cerey’li tişörtle gülümsediği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Hett, Buzfeed ve Today Show gibi siteler tarafından 'yılın oğlu' olarak tanımlanmıştı.

 Ariana Grande konserinde hayatını kaybeden 22 kişiden biri olan Hett için ünlü şarkıcı, “Lambily’nin (Mariah Carey’nin fan grubunun adı) bir parçası olan birinin Manchester’daki kurbanlardan biri olduğunu öğrenmek beni mahvetti. Seni sonsuza kadar unutmayacağız. Ailesi ve olaydan etkilenen tüm aileler aklımda ve dualarımda” notunu yazdı. Saldırı gecesi yaşamını yitiren Martyn Hakan Hett'in geçen yıl annesinin örgü kariyerine devam etmesi için bir sosyal medya kampanyası düzenlediği, oluşturduğu viral etki uluslararası çapta ilgi gördüğü ortaya çıktı.

martyn hakan hett , instagram , manchester