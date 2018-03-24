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  3. 24 Mart 2018 11:07

Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Prison Break ve Chicago Fire gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu DuShon Monique Brown, 49 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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Prison Break'te hemşire Katie Welch'i, Chicago Fire'da da Connie karakterine hayat veren, Emprie ve Shameless dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu DuShon Monique Brown 49 yaşında hayatını kaybetti.

Dün öğle saatlerinden kısa bir süre sonra Chicago'daki St James Olympia Field Hastanesinde öldüğü Cook County Tıp fakültesi ofisi tarafından doğrulandı.

DuShon'un ölüm sebebi henüz belirlenmemekle birlikte, TMZ sitesine göre kendisini iyi hissetmeme şikayeti üzerine Cuma sabahı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Ünlü oyuncunun sadece birkaç gün önce, göğüs ağrısı şikayetinin ardından hastaneye gittiği öğrenildi. Yapılan testler sonrası taburcu edildi.

Monique Brown'un geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülüyor.

DuShon Monique Brown
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