Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

Hollywood ünlülerinden Robert Downey Jr.'ın kendisi gibi oyuncu ve yönetmen babası Robert Downey Sr. 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Robert Downey Sr.’ın, New York’taki evinde uykusunda son nefesini verdiği öğrenildi.

Babasının ölümü üzerine sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yapan 56 yaşındaki Robert Downey Jr., “Babam, Parkinson hastalığıyla yıllar süren mücadelesinin ardından dün akşam uykusunda huzur içinde yaşama veda etti. O kendi bildiğini okuyan gerçek bir yönetmendi. Hep iyimser kalmayı sürdürdü. Üvey annemin hesaplamalarına göre, 2 bin yıl boyunca mutlu bir evlilikleri vardı” ifadelerini kullandı.

‘Boogie Nights’, ‘Magnolia’ ve ‘To Live and Die in LA’ gibi filmler Robert Downey Sr.’ın kariyerinde öne çıkan yapımlar olarak hafızalarda yer edindi. Kaynak: Haber Global