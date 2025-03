Dünyaca ünlü oyuncudan ''İmamoğlu'' paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

Amerikalı ünlü oyuncu John Cusack da, Saraçhane merkezli protestoları konu alan BBC haberini sosyal medya hesabından paylaşarak desteğini gösterdi.

BBC’nin haberinde, İmamoğlu’na destek için düzenlenen protestoların üçüncü gününde Türkiye genelinde en az 343 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen eylemlerde polis plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar arasında öğrenciler, sendika üyeleri ve siyasetçiler de bulunuyor.

Haberde, CHP lideri Özgür Özel’in “Barikatları polisleri incitmeden aşın, sokaklara çıkın” sözlerine ve halkın direniş çağrısına geniş yer verildi.

John Cusack daha önce de Hindistan, ABD ve Filistin’deki hak ihlallerine karşı ses yükseltmiş, aktivist kimliğiyle öne çıkmıştı.

Hundreds arrested in third night of Turkey protests https://t.co/z7iLqDxwTn